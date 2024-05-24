شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر رجل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.وتسلم عمر جابر الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وتعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

افتتح التسجيل للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة قبل أن يأتي الرد سريعاً عن طريق محمد صادق لمودرن فيوتشر في الدقيقة 41 من عمر اللقاء الذى جمعهما اليوم الخميس.