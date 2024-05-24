شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: دوري الأبطال أهم ألف مرة من الدوري والان مع تفاصيل الخبر
وواصل: "هناك بعض الأخبار الكثيرة من أجل إرباك جمهور الأهلي فقط، لأن اللاعبين لا يتاثرون بذلك، والفريق سبق ومر بهذه المواقف كثيرًا، وعندما يقرأ لاعبو الفريق تلك الأخبار سينتابهم حالة ضحك، لأنهم يدركون النوايا، خصوصًا أن البعض يحاول ركوب التريند بضرب أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ولاعبيه.. وهناك إعلام يتحدث بمنطق ويبعد الأخبار المفبركة ويدعمون الأندية المصرية بشكل قوي".
وزاد: "هناك البعض يحاول التقليل من دوري الأبطال التي تعتبر أهم من الدوري ألف مرة، وهناك فرق لعبت كثيرًا على مدار العشر سنوات لم تستطع تحقيق أي إنجاز، ولا يجب تهميش الإنجازات التي حققها الأهلي، خصوصا أن العالم يتحدث عن إنجازاته".
وأكد: "قمنا بتهئنة نادي الزمالك على لقب الكونفدرالية، وبالتأكيد نقدر مجهود لاعبيه من أجل تحقيق البطولة في ظل الظروف التي مر بها النادي على مدار الفترة الماضية، ونبارك للاعبيه على هذه البطولة، وهذه هي الروح الرياضية، وكل فريق يريد المكسب والمنافسة في الملعب فقط".
وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على الترجي التونسي بهدف نظيف والتتويج بدوري الأبطال، والأهم رفع كاس البطولة بعيدًا عن النتيجة".
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