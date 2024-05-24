شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى نتيجة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

افتتح التسجيل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة قبل أن يأتي الرد سريعاً عن طريق محمد صادق لمودرن فيوتشر في الدقيقة 41 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.