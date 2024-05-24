شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: هناك تربص بحسام حسن ولازم كلنا ندعم الجهاز الفنى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك تربصا بالجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مضيفا: "وده مش صح، لازم كلنا ندعم حسام حسن وجهازه من أجل مصلحة منتخب مصر".

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "خيرٌ عمل الجهاز الفنى فى إعلان القائمة عن طريق الموقع الرسمى لاتحاد الكرة بدون مؤتمر صحفى، لأن كل تصريح بيتاخد بشكل مغاير والدنيا تقوم عليه، واختيار 60 لاعبا فى القائمة المبدئية دا معتاد عليه لأن المنتخب سيسافر خارج البلاد فى المباراة الثانية ودا قرار احترازي بيتعمل دائما".

وتابع شوبير: "إعلان القائمة سيكون يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء مباراة الأهلى والترجى فى دورى أبطال أفريقيا".