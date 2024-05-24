شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر .. حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن الرتوش الأخيرة على قائمة الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدد يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإعلان قائمة منتخب مصر ، حيث يقع الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

وتسافر بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، إلى غينيا الاستوائية 7 يونيو المقبل لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على متن طائرة خاصة فى ظل ضيق الوقت بين مباراتي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

ونفى مصدر في الجهاز الفني لـ منتخب مصر حقيقة القائمة المسربة للمنتخب والتي تضم قرابة 60 لاعبا، للمعسكر المقبل، الذى يشهد خوض مباراتين مرتقبتين بتصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن القائمة الموجودة على بعض المواقع والصفحات ما هي إلا اجتهادات شخصية، موضحا أن المنتخب استقر بشكل نهائي على القائمة النهائية وستعلن خلال أيام قليلة.