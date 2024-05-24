شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر: طلعت يوسف طلب معسكرا خارجيا فى فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن فريقه يهدف لأن يكون واحدًا من أقوى الفرق في الدوري المصري، مُشيرًا إلى أن طلعت يوسف، المدير الفني طلب إقامة معسكر خارجي في فترة الأجندة الدولية.

وقال هيثم عرابي في تصريحات تليفزيونية: "وليد دعبس رئيس النادي أكد أن أجواء الفريق ستكون صعبة هذا الموسم، وهناك من كان ينتظر سقوط الفريق".

وأضاف: "نجحنا في الوصول لنهائي كأس السوبر، ونجحنا في التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والآن نبحث عن حجز للتأهل لإحدى البطولات الأفريقية".

وتابع: "طلعت يوسف طلب إقامة معسكر في فترة الأجندة الدولية، وإدارة النادي وافقت مباشرةً، سنحصل على راحة يومين بعد مباراة المصري، وبعدها سندخل معسكرًا يكون لمدة 5 أو 6 أيام، لوضع أفكاره في الفريق".

وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "هدفنا أن نكون ضمن أقوى الفرق في مصر، لذا يجب أن يكون قوامنا به العديد من النجوم مثل بقية الفريق، حتى وإن كنا نقوم ببيع بعض اللاعبين".

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد، والدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، وفي الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"، وفي الهجوم : سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: محمد صبحي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وجاء تشكيل مورن فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، ورباعي الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم، وفي الوسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، علي زعزع، والهجوم: محمد فاروق ، أحمد عاطف.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد كباكا، غنام محمد ، كجالي درامي، محمد ربيعة ، ايبا ، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.