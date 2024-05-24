شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يقضى الإجازة برفقة والده وأصدقائه بالغردقة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزى السابق، برفقة والدة ناصر الننى وبعض الأصدقاء ووكيل أعمال اللاعب بمدينة الغردقة لقضاء الإجازة الصيفية، عقب انتهاء الموسم الكروى.

ووضع الدولى المصرى محمد الننى حداً لمشواره مع ناديه أرسنال الإنجليزى بعد ارتباط دام أكثر من 8 أعوام كاملة، حيث أعلن رحيله بنهاية الموسم ونهاية عقده مع المدفعجية فى يونيو 2024.

ويدافع الننى عن ألوان الجانرز منذ عام 2016، وغادر على سبيل الإعارة مرة واحدة إلى بشكتاش التركي خلال موسم 2019-2020.

وخلال الموسم الحالي لم يشارك الننى سوى فى 96 دقيقة فقط فى ست مباريات طوال الموسم، منها 62 دقيقة جاءت أمام آيندهوفن.

وإجمالا خلال مسيرته شارك محمد النني مع فريق أرسنال في 161 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم خلالها في 16 هدفا، حيث سجل 6 أهداف، وصنع 10 تمريرات حاسمة. وتلقى النني 19 بطاقة صفراء طوال فترة مشاركته مع الفريق الإنجليزي، بالإضافة إلى بطاقة حمراء وحيدة.

وسجل الننى هدفا وحيدا رفقة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، طوال مسيرته الكروية مع الفريق الإنجليزي، حيث كان هذا الهدف في موسم 2020 - 2021.

كما سجل هدفا وحيدا أيضا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة طوال فترة مسيرته مع الجانرز.

بينما أحرز الننى 3 أهداف في الدوري الأوروبي، و صنع مثلها. وأخيرا في كأس الاتحاد الإنجليزي، سجل اللاعب هدفا وحيدا، بينما لم يصنع أي تمريرات حاسمة، أما في كأس الرابطة فصنع هدفا وحيدا طوال مسيرته الكروية مع الجانرز، بينما لم يسجل أي أهداف.

وبحسب تقارير صحفية فقد تلقى الننى 3 عروضا من أندية طرابزون وجالاتا سراي وبشكتاش بعد إعلان رحيله عن آرسنال فى نهاية الموسم الحالى. وكان محمد النني قد لعب معارا لبشكتاش فى موسم 2019-2020 وخاض وقتها 27 مباراة في جميع المسابقات.