شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله: الزمالك افتقد الفاعلية الهجومية أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن الفريق افتقد الفاعلية الهجومية أمام فيوتشر بعدما سقط في فخ التعادل بهدف لكل منهما في منافسات بطولة الدوري.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "التشكيل أمام فيوتشر كان مناسبا ولكن لدى تحفظ على بعض التغييرات خلال اللقاء وكان يجب استمرار ناصر ماهر في لقاء اليوم وعدم خروجه".

وأضاف: "الأهم هو التركيز في الفترة المقبلة وأن يكون لدى الجهاز الفني حلول أكثر من ذلك خلال المباريات من أجل تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد، والدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، وفي الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"، وفي الهجوم : سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: محمد صبحي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وجاء تشكيل مورن فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، ورباعي الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم، وفي الوسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، علي زعزع، والهجوم: محمد فاروق ، أحمد عاطف.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد كباكا، غنام محمد ، كجالي درامي، محمد ربيعة ، ايبا ، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.