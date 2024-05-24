شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجا تأهيليا مكثفا للشيخ وبيومى ونصر استعدادا للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، برنامجا تأهيليا مكثفا لثلاثى الدراويش لتجهيزهم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى، المقرر الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وطالب إيهاب جلال بضرورة تجهيز أحمد الشيخ ومحمد بيومى العائدان من الإصابة بإجهاد عضلى، بجانب تجهيز محمد نصر العائد من الإيقاف لمدة 4 مباريات منذ مباراة الأهلى التي حصل خلالها على الكارت الأحمر المباشر.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين من انتفاضة البنك الأهلى بعد الخسارة من سيراميكا، خاصة أن الخصم من الفرق التى تصارع على الهبوط والخسارة أمامهم ستدخل الفريق مرة أخرى فى هذا الصراع.

ويفقد الإسماعيلى خدمات عبد الرحمن مجدى ونادر فرج أمام البنك الأهلى، بينما يستعيد خدمات محمد مخلوف ومحمد نصر بعد انتهاء إيقافهم، كما يسعى لتجهيز أحمد الشيخ ومحمد بيومى للمباراة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.