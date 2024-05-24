شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: لدىّ ثقة كبيرة فى فوز الأهلي بأفريقيا وهدف مبكر يربك الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلى السابق، أن لديه ثقة كبيرة فى تحقيق النادى الأهلى للقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

وقال وليد صلاح الدين خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لدي ثقة كبيرة فى تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا، ولاعبو الأهلى دائما لا يخذلون جماهيرهم فى مثل هذه المواقف إلا فى وقت قليل جدا وبيعملوا اللى عليهم".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "لازم لاعيبة الأهلى ينزلوا المباراة بهدف تسجيل هدفين أو ثلاثة أمام الترجى لكى ينهى المباراة دون مفاجآت، ويكونوا واثقين فى أنفسهم لأن الأهلى أعلى فنيا بمراحل عن الترجى".

وتابع: "الترجى عمل حساب للأهلى فى المباراة الأولى بتونس، وكان محترم الأهلى كتير وكان بيدافع أول ما يفقد الكرة ويرتدى لنص ملعبه، فما بالك بمواجهة القاهرة فأكيد هيكون صعب".

وأوضح: "الأهلى محتاج هدف مبكر لإرباك كل حسابات الترجى، وجعل الترجى يخرج من مناطقه بحثا عن تسجيل هدف، وهنا لازم الأهلى يواصل ضغطه واستغلال المساحات الخالية التى سيتركوها، واعتقد فى هذه الحالة الأهلى قادر على عمل نتيجة كبيرة".

وأضاف: "أحذر محمد هانى وأكرم توفيق بشدة من التدخلات القوية وعدم الحصول على إنذارات فلازم نكون هادئين ومركزين فى كل تفصيلة".

وتابع: "كريم فؤاد الأقرب للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر بعد أن لعب مباراة الذهاب، وعنده ميزة أنه بيعرف يسجل وبيدخل لجوه الملعب وحسين الشحات بياخد الطرف".