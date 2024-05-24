شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى محمود تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البطلة ليلي محمود أحمد عطا لاعبة الجمباز المركز الأول، والفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت سن 7 سنوات، والتي أقيمت أول أمس بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر

حصدت ليلي محمود أحمد عطا، الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز للموسم الرياضي «2024 - 2025»، وذلك عن الأكاديمية أمبريلا، بفضل جهود بذلها الدكتور محمود عويس، رئيس الجهاز الفني، وجهود مضاعفة بذلها المدربين الدكتور محمود سعيد وأحمد صادق ، مريم شريف والإداري: رضوى.

واستطاعت ليلى محمود أحمد، أداء مختلف الحركات المطلوبة خلال تنافسيات البطولة بإجادة تامة، مع إظهار القوة والمرونة والقفزات والتوازن، وتميز أدائها بالإيقاع المتناغم والتحرك بكافة الاتجاهات المطلوبة في توقيتات مثالية، لتحصد المركز الأول مع الميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز.

ولعبت ليلى ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت خديجة لى لى (ميدالية ذهبية)، ليلى إبراهيم (ميدالية ذهبية)، فريدة كريم (ميدالية ذهبية)، جويريه (ميدالية ذهبية)، منسا محمد (ميدالية ذهبية)،.خديجة اسلام(ميدالية ذهبية)