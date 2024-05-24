شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة هدف الزمالك وجدل ركلة الجزاء أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي أمين عمر تمتع بلياقة بدنية جيدة وشخصية حاسمة خلال إدارته لمواجهة الزمالك وفيوتشر، التي أقيمت مساء الخميس بدورى نايل، وانتهت بتعادل الفريقين 1/1.

وقال عقل إن حكم المباراة ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء، أبرزها في الدقيقة 15، حينما طالب فيوتشر بركلة جزاء، لكن الحكم سمح باستمرار اللعب في قرار صحيح طبقا للقانون.

وتابع عقل في معرض تحليله التحكيمي للقاء أنه في الدقيقة 34 أحرز الزمالك الهدف الأول، وطالب لاعبو فيوتشر بمخالفة على سيف الجزيرى قبل إحراز الهدف مباشرة، لكن الحكم احتسب الهدف والـVAR أكد القرار طبقا للبروتوكول.

وواصل: "في الدقيقة 45 طالب لاعبو فيوتشر بطرد إبراهيما نداي لاعب الزمالك للعب بقوة زائدة، لكن الحكم احتسب المخالفة وأشهر البطاقة الصفراء لـ"نداي" في قرار صحيح طبقا للقانون.

واستطرد: "في الدقيقة 40 سمح المساعد الأول باستمرار اللعب في متابعة جيدة أسفرت عن هدف التعادل لفيوتشر، وفي الدقيقة 88 طالب الزمالك بركلة جزاء لصالح مصطفى شلبى على مدافع فيوتشر، لكن الحكم سمح باستمرار اللعب والـVAR أكد القرار ولم تكن هناك زاوية مناسبة تؤكد أن هناك خطأ على مدافع فيوتشربالتالى يستمر اللعب.

وواصل: "أشهر الحكم البطاقة الصفراء للتهور ومسك الخصم ومنع الهجوم الواعد لثنائي الزمالك إبراهيما نداى وعمر جابر، كما أنذر جوزيف جوناثان وحسن إيموران من فيوتشر".

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد وأشار الثنائي على 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما تعاونا مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون، كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية ، كما تعاون ثنائي الـVAR بشكل جيد مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للبروتوكول.