شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" .. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 50 نقطة عقب ختام الجولة الـ24 من عمر المسابقة بمواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر.

الزمالك يتعادل 1-1 أمام مودرن فيوتشر بدورى nile.. فيديو

تعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).





جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"