شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار السعودى يضم نادر موسى لاعب الأمجاد لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الأنصار، أحد أندية دورى الدرجة الثانية السعودى، فى ضم نادر موسى لاعب فريق الأمجاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رسميا لمدة موسم، عقب جلسة جمعت اللاعب برئيس النادى بأحد فنادق القاهرة بحضور وكيل أعمال اللاعب سمير الحاوي.

ويشغل نادر موسى صاحب الـ25 عاما مركز المدافع، ولعب لأندية القناة ونادي طلائع الجيش ونادي النجوم ونادي الأمجاد السعودي.

وحقق فريق الأنصار المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى الدرجة الثانية السعودى برصيد 34 نقطة. ويسعى مسئولو النادى من تكوين فريق قوى الموسم المقبل للمنافسة على الصعود إلى الدورى السعودى الممتاز.