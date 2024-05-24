شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى منتخب المصارعة الحرة يخضعان للتأهيل قبل خوض أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائى ضياء عبد الرحمن ومصطفي جبر لاعبا منتخب مصر للمصارعة الحرة للتأهيل عقب بداية الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى الاستشفاء.

اللاعبون المصريون المتأهلون لأولمبياد باريس من المصارعة الحرة:

جمال عبد الناصر (57 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

عمرو رضا (74 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

مصطفي جبر (97 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

ضياء الدين جودة (125 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

وحجزت المصارعة المصرية 10 مقاعد في أولمبياد باريس 2024، بواقع 5 مقاعد للمصارعة الرومانية و4 مقاعد للمصارعة الحرة، ومقعد وحيد للمصارعة النسائية.المصارعة الرومانية:

مؤمن ربيع (60 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

محمود خالد (77 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

محمد مصطفى (87 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

محمد جبر (97 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس.

عبد اللطيف منيع (130 كجم) - تأهل لأولمبياد باريس من بطولة العالم.

وحقق منتخب المصارعة الحرة إنجازًا تاريخيًّا بحصد 6 ميداليات ذهبية، في منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس.

واستطاع منتخب مصر للمصارعة الحرة الذي يضم 6 لاعبين، تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع الميداليات الذهبية في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.