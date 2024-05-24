شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 - 5- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 - 5- 2024 العديد من الاخبار منها ، الزمالك يتعادل 1-1 أمام مودرن فيوتشر بدورى nile.

الزمالك يتعادل 1-1 أمام مودرن فيوتشر بدورى nile.. فيديو

تعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب

لعنة النهائيات تضرب معلول وحمدى فى الأهلى والزمالك

ضربت لعنة المواجهات النهائية فريقي الأهلى والزمالك، حيث لم يخرج القطبان من نهائي دورى أبطال أفريقيا ونهائى الكونفدرالية الأفريقية، بدون خسائر، وتعرض لاعبي الفريقين لإصابات كبيرة.

الأهلي يفتح مرانه الأخير قبل موقعة الترجي أمام وسائل الإعلام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة ‏الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

الزمالك يطلب تأجيل مباراة بروكسى فى الكأس بعد إستدعاء المنتخبات للأجانب 28 مايو

خاطب مسئولو نادى الزمالك اتحاد الكرة بشكل رسمي لطلب تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام بروكسي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وهي المباراة المقررة يوم 30 مايو الجاري.

منتخب مصر يعلن قائمة مباراتي بوركينا وغينيا يوم 26 مايو

يُعلن 26 مايو الجاري قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

اليد يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم دورى المحترفين

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره الزمالك لتقام فى تمام السادسة مساء غد الجمعة.

وفاة شقيق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق

توفى اليوم المهندس عصام أبو ريدة شقيق المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو للمكتب التمفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم.