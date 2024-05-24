شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش: سنعلن قريبا عن خطة تطوير الاسكواش ولدينا 20 مدربا مصريا بالصين والان مع تفاصيل الخبر
وأكمل درويش: "لدينا 20 مدربًا مصريًا يعملون في الصين بالوقت الحالي، وهناك قاعدة عريضة وخبرات كبيرة في هذا المجال، وهدفنا بالطبع ريادة مصر للعبة".
وردًا على سؤال هل اللوائح تتيح لذوي الهم مزاولة اللعبة قال كريم درويش: "عرضت بالفعل على الاتحاد الدولي ذلك، ولكن ليس هناك نشاط لذوي الهمم، وأتعهد أن أتولى الأمر خلال الفترة المقبلة، من أجل إدخال ذوي الهمم في اللعبة".
برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز