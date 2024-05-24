شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش: سنعلن قريبا عن خطة تطوير الاسكواش ولدينا 20 مدربا مصريا بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم درويش نجم الإسكواش المصري المصنف الأول عالميًا سابقًا، نائب رئيس الاتحاد الدولي، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، سيجتمع معه من أجل وضع خطة لتطوير منظومة للاسكواش في مصر.

وأشار كريم درويش خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج نعم قادرون، المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك: "عندنا القدرة في بطولة 2028 أن نحقق إنجازات، لأن لدينا المواهب والإمكانيات، وفي دول حاليًا بدأت تهتم بالاسكواش بقوة مثلما فعلنا سابقًا".

وأكمل درويش: "لدينا 20 مدربًا مصريًا يعملون في الصين بالوقت الحالي، وهناك قاعدة عريضة وخبرات كبيرة في هذا المجال، وهدفنا بالطبع ريادة مصر للعبة".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش: "المسئولون في مصر بدأو يهتموا بالأمر وتحدث معي الوزير أشرف صبحي، والذي حدد معي موعدا للاجتماع في أول شهر 6، لنضع خطة للاسكواش خلال الفترة المقبلة".

وردًا على سؤال هل اللوائح تتيح لذوي الهم مزاولة اللعبة قال كريم درويش: "عرضت بالفعل على الاتحاد الدولي ذلك، ولكن ليس هناك نشاط لذوي الهمم، وأتعهد أن أتولى الأمر خلال الفترة المقبلة، من أجل إدخال ذوي الهمم في اللعبة".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.