الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، السفر إلى القاهرة اليوم الجمعة، من أجل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى، المقرر الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.



ويخوض فريق الإسماعيلى مران اليوم فى الإسماعيلية على أن تغادر البعثة بعد المران إلى القاهرة للمبيت بها من أجل الدخول فى معسكر قاهرى استعدادا للبنك الأهلى.



واستعان إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، بفريق سيراميكا لاستكشاف نقاط القوة والضعف فى فريق البنك الأهلى، قبل المواجهة المقرر لها الاحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.



ويعكف إيهاب جلال على مشاهدة مباراة سيراميكا والبنك الأهلى التى انتهت بفوز الأول بهدف نظيف، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى البنك من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور عقبة منافسه فى الجولة الجديدة من الدورى وحصد النقاط الثلاثة.



وحذر إيهاب جلال اللاعبين من انتفاضة البنك الأهلى بعد الخسارة من سيراميكا، خاصة أن الخصم من الفرق التى تصارع على الهبوط والخسارة أمامهم ستدخل الفريق مرة أخرى فى هذا الصراع.



ويفقد الإسماعيلى خدمات عبد الرحمن مجدى ونادر فرج أمام البنك الأهلى، بينما يستعيد خدمات محمد مخلوف ومحمد نصر بعد انتهاء إيقافهم، كما يسعى لتجهيز أحمد الشيخ ومحمد بيومى للمباراة.



يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.