شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" .. حسام أشرف ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 12 هدفا عقب ختام الجولة الـ24 من عمر المسابقة بمواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر.

الزمالك يتعادل 1-1 أمام مودرن فيوتشر بدورى nile.. فيديو

تعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).



