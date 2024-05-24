الامارات | 8 آلاف مشجع يزحفون خلف الترجي إلى القاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير اخبارية في تونس أن أعداد جماهير الترجي التي ستنتقل للعاصمة المصرية بمناسبة مباراة الفريق ضد مضيفه الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ستكون في حدود 8 آلاف متفرج.

ووصلت بالفعل دفعات أولى من جماهير الترجي عبر رحلات من تونس ومن دول أوروبية ودول الخليج العربي.

وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة عبر مراسلها في القاهرة، أن عدد جماهير الترجي التي وصلت وستصل حتى يوم المباراة، بعد غد السبت، إلى مصر، ستكون في حدود الـ8000 مشجع.

وأضافت أنه تم تخصيص 3500 تذكرة فقط للجماهير التونسية لحضور المباراة، لكن إدارة النادي تعمل على شراء أعداد إضافية ووضعها على ذمة الجماهير الموجودة في القاهرة، في صورة موافقة السلطات المصرية.

وكان الفريقان تعادلا دون أهداف في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب رادس في العاصمة التونسية، السبت الماضي.

وبينما يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزاً بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، يسعى الترجي بالحصول على الكأس للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2019.