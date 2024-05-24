خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على تلك الطريقة

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك أن ميجيل كاردوسو، مدرب الترجي التونسي يعتمد على التحفظ في أسلوب لعبه، وذلك قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي والترجي صعبة، لأن الترجي يعتمد على التحفظ، هو لا يسجل أهداف كثيرة، ويعتمد على إحراز هدف، وفعل ذلك أمام ماميلودي صن داونز".

وتابع: "إستاد القاهرة وكثافة الجماهير سيكون لهما عاملًا كبير في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي.. مباراة الذهاب كان بها تحفظ كبير من الجانبين، والأهلي كان له الحق في ذلك".

وواصل: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي يعتمد على الأسلوب الهجومي ويضغط من أول دقيقة، أما الترجي كان يلعب على التحفظ في ملعبه وأمام جماهيره، والأظهرة لم تقم بأي جوانب هجومية".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "يان ساس، نجم الترجي كان يتراجع لمنتصف الملعب، وليس له أي جوانب هجومية، والفريق لم يقم بتشكيل أي فرصة على مرمى الأهلي".

ويلتقي الأهلي مع الترجي غدا السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.