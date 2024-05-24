عرابي: طلعت يوسف طلب من لاعبي فيوتشر هذا الأمر قبل مباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر رضاه بتعادل فريقه أمام الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام.

أضاف هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك لمجلس إدارة الزمالك على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع: "مررنا بأجواء صعبة، والنادي مر بمطبات قوية، وكان من الصعب اختيار مدير فني جديد، يعرف كيف يدخل بسهولة لأجواء الفريق".

أضاف: "لا أريد وضع شمعات، ونقول للاعبين إن الموجود سيكون على قدر المسئولية، ولكن الواقع يقول إن الموقف صعب".

وأشار: "تفوق الزمالك في المواجهات الماضية؟ هناك إحساس عند مواجهة أي فريق، وفي المباريات الماضية أمام الزمالك كنا نسجل الأهداف أولًا".

وأكمل هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "اليوم المدرب طالب اللاعبين بعدم الرهبة وألا يشعرون بأن هناك فروقات فنية أمام الزمالك".