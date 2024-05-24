أحمد مكي: فرص الزمالك في المنافسة على لقب الدوري باتت صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد حسن مكي مهاجم فريق الزمالك السابق أن فرص فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم صعبة جداً.

أضاف أحمد حسن مكي مهاجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك عانى من الغيابات أمام مودرن فيوتشر وبات من الصعب المنافسة على الدوري هذا الموسم ".

وتابع مكي: " فريق الزمالك يحتاج مدافع وظهيري جنب في الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الفريق بشكل قوي ".

فيما أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك أن جوزيه جوميز، مدرب الفريق كان يبحث فقط عن التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف خالد جلال: "هناك سلسلة من النتائج غير الجيدة للزمالك في الدوري، وجوزيه جوميز كان يريد التركيز على كأس الكونفدرالية، فالمدرب يعرف من أين تؤكل الكتف، مثل كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق".

وتابع: "جوميز بحث على إراحة اللاعبين في مباراة سموحة، وكان هناك أسبوع كامل راحة قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية".

وواصل تصريحاته: "جوميز أسعد جماهير الزمالك بكأس الكونفدرالية، فالجماهير كانت متعطشة للتتويج بأي بطولة، وكأس الكونفدرالية كانت غالية جدًا".