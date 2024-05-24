بركات: الترجي فريق صعب.. وإصابة معلول مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مواجهة الترجي التونسي ليست سهلة على الأحمر كما يردد البعض، وذلك قبل المواجهة التي تجمعهما في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جمهور الأهلي يبحث عن تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، رغم صعوبة المباراة".

وتابع: "المباراة ليست سهلة كما يردد البعض، فالأهلي سيواجه فريقًا كبيرًا، وكافح كثيرًا من أجل الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وواصل بركات: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي وصل بالفريق لأفضل مستوى فني وبدني قبل مواجهة الترجي، وهناك تفاؤل حذر، لأنه يجب احترام فريق الترجي".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الترجي تعامل بشكل جيد مع مبارياته خارج أرضه، وعلى الأهلي أن يدرك ذلك، وأنا أثق في أن كولر يدرس ذلك".

وأشار: "إصابة علي معلول مؤثرة على الفريق، فهو من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي في التاريخ.. معلول كان يظهر في المباريات الكبيرة مثل مواجهة الترجي القادمة، ولكننا نثق في أي لاعب سيشارك بدلًا منه".

وأختتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر منحنا انطباعًا بأنه يستطيع إدارة المباريات القوية، ولاعبو الأهلي في أفضل حالة فنية وبدنية حاليًا".

ويلتقي الأهلي مع الترجي غدا السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا..وكانت مباراة الذهاب في تونس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.