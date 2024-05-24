شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والترجى قبل موقعة حسم بطل أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الجمعة الإجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، للإتفاق عن جميع الأمور المتعلقة باللقاء وموعد وصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق وبعض الأمر التنظيمية الخاصة باللقاء.

على صعيد متصل ، قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي ، وأوضح كهربا فى تصريحات صحفية، أن هناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وطالب كهربا جماهير النادي الأهلي بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة ، وأبدى كهربا حزنه لإصابة علي معلول، وقال: معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له.