شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى منير يقترب من تدريب منتخب الناشئات تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، على تعيين مصطفى منير مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، عقب رحيل محمد كمال عن قيادة المنتخب الأول والناشئات بعد الفشل فى الوصول لنهائيات أمم إفريقيا وكأس العالم للسيدات.

وودع منتخب مصر للناشئات، فى شهر يناير الماضي، تصفيات كأس العالم بعد الهزيمة أمام نظيره الكاميرونى بنتيجة 5-3 فى مجموع لقاءى الذهاب والإياب فى الدور الأخير من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024.

وتعادل منتخب مصر بقيادة محمد كمال بهدف لمثله فى مباراة الإياب بعد التقدم فى منتصف الشوط الأول عن طريق حبيبة حافظ، ثم تعادل المنتخب الكاميرونى مع مطلع الشوط الثاني، لكنه كان قد فى الذهاب برباعية مقابل هدفين، ليفشل فى التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية للشابات.

وينتظر منتخب الناشئات تحت 17 عامًا قرار رسميا بالمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها خلال الفترة من 20 لـ 30 يونيو المقبل، فى تونس.