شكرا لقرائتكم خبر عن 900 ألف دولار تمنع الزمالك من تمديد عقد إبراهيما نداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك عدم تمديد عقد السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق، والذى ينتهى فى صيف 2025، وإخطاره بالرحيل عن القلعة البيضاء بمجرد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب وقع على عقد موسمين مع الفريق قابل للتمديد لموسم آخر.

واتفق مسئولو القلعة البيضاء بعد التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على عدم تمديد عقد نداى، وتم إبلاغ اللاعب أن النادى ليس لديه رغبة فى هذه الخطوة خاصة أنه من المفترض أن يحصل على حوالى 900 ألف دولار فى الموسم الإضافى.

وبدأ السنغالى إبراهيما نداى فى البحث عن عروض بعد اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء، حيث أبلغ اللاعب وكيله بضرورة إبلاغه بالأندية التى ترغب فى التعاقد معه خاصة أن رحيله عن النادى الأبيض بات مسألة وقت

فى سياق مختلف كشف مصدر مسئول فى نادى الزمالك عن حقيقة التفاوض مع أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، والريان القطرى الحالى لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الزمالك لن يتحدث عن أى مفاوضات مع أى لاعب إلا بعد رفع إيقاف القيد الذى وقعه الاتحاد الأفريقى على النادى خلال الأيام الماضية.