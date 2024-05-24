شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف اليوم سموحة لمواصلة هروبه من منطقة الهبوط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود، نظيره سموحة بقيادة أحمد سامي منافسات الأسبوع ال25 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مواجهة قوية، ويطمح فاركو في استمرار النتائج الجيدة مؤخرا للهروب من منطقة الخطر في جدول ترتيب فرق الدوري بينما يسعى سموحة للفوز لتحسين وضعه في الجدول والاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل فاركو المركز الـ16 في جدول الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يسكن سموحة المركز الـ6 برصيد 34 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.