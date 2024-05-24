شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه سيراميكا اليوم فى صراع اقتحام المربع الذهبى بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق انبي بقيادة سيد ياسين نظيره سيراميكا الذي يقوده فنيا ايمن الرمادي في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع ال25 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبحث الفريقان عن الفوز للاقتراب من المربع الذهبي ومناطحة الكبار.

ويحتل إنبي المركز الـ8 في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ5 برصيد 34 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.