شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى وعواد يترقبان جلسة حسين لبيب لتجديد تعاقدهما مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد عواد ومحمد صبحى حارسا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض للاتفاق على الرتوش النهائية حول تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وينتهى تعاقد عواد وصبحى مع نادى الزمالك أخر الموسم الجارى ومن حقهم التوقيع لأى نادى في الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء،لكنهما لديهما رغبة قوية في التجديد واربتباطهما بالنادى وجماهيره يمنعهما من هذه الخطوة.

وتبقى الخطوة الأخير بين حارسا الزمالك والإدارة متمثلة في الاتفاق على بعض التفاصيل المادية لتوقيع العقد الجديد،ولكن ارتباطات النادى الفترة الماضية والانشغال بكأس الكونفدرالية التي توج بها الفريق يوم الأحد الماضى عطل خطوة التجديد.

وكان حسين لبيب رئيس الزمالك أكد فى تصريحات سابقة أن محمد صبحي ومحمد عواد مستمران مع القلعة البيضاء، موضحاً أنهما يعشقا الكيان ويرغبان في استكمال مسيرة النجاحات بميت عقبة،ولكن تبقى بعض الخطوات الأخيرة لإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائى.