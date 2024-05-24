شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تحضيراته لإياب نهائى أفريقيا اليوم بحثا عن حصد النجمة الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ، الجمعة، استعداداته لمباراة الترجي المُرتقبة في إياب نهائي إفريقيا مساء غدا السبت، حيث يخوض الفريق المران الأخير على ملعب التتش ويعقد كولر محاضرة سريعة قبل إنطلاق مران اليوم للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمباراة الهامة.

ويسمح الجهاز الفني لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران اليوم حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما يعقد مارسيل كولر مؤتمراً صحفياً اليوم ،الجمعة، رفقة كابتن الفريق للحديث عن مواجهة الغد حسب لوائح الكاف أيضاً ، كما يعقد الإجتماع الفني الخاص بالمباراة للإتفاق عن جميع الأمور المتعلقة باللقاء وموعد وصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق.

على صعيد متصل ، قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي ، وأوضح كهربا فى تصريحات صحفية، أن هناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وطالب كهربا جماهير النادي الأهلي بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة ، وأبدى كهربا حزنه لإصابة علي معلول، وقال: معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له.