الزمالك يرحب بعودة بن شرقي لـ3 أسباب.. وعائق وحيد أمام الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف إبراهيم عبدالجواد مقدم البرامج، موقف الزمالك من التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق والريان القطري الحالي.

وأعلنت قنوات الكاس القطرية، رحيل المغربي، بنهاية الموسم الحالي، ولعب بن شرقي إلى الزمالك، من يوليو 2019 وحتى صيف 2022.

وقال عبد الجواد في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس 2: "حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قال إن بن شرقي من اللاعبين الذي يتمنى وجودهم، والموسم الحالي هو الأخير للاعب مع الفريق القطري".

وأضاف: "والزمالك مرحب بعودة اللاعب لـ3 أسباب، أن اللاعب حرا والأبيض في احتياجه فنيا، كذلك أنه أختبر من قبل، كما أنه رحل من الباب الكبير، وتمكن من ترك بصمة إيجابية، وعلى الجانب الآخر بن شرقي مرحب بالعودة إلى الزمالك، وبالنسبة له هو الأولوية".

واختتم: "يتبقى المقابل المادي، ويتقاضي بن شرقي ما يقرب من 2 مليون يورو وهو مبلغ كبير على خزينة الزمالك، لكنه لديه استعدادا للتنازل قليلا ولكن ليس كثيرا، وإذا تقاربت الأمور المادية أو تساوت سيختار الأبيض، خاصة وأنه لديه عروض من أندية سعودية وقطرية".

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