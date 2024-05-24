شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة المنتخب عقب مواجهة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قائمة المنتخب الوطني، عقب مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا السبت، حيث من المقرر الكشف عن القائمة مساء السبت أو صباح الأحد المقبل على اقصى تقدير.

نفى مصدر فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر حقيقة القائمة المسربة للمنتخب والتى تضم قرابة 60 لاعبا، للمعسكر المقبل الذى يشهد خوض مباراتين مرتقبتين بتصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القائمة الموجودة على بعض المواقع والصفحات ما هى إلا اجتهادات شخصية، موضحا أن المنتخب استقر بشكل نهائى على القائمة النهائية وستعلن خلال أيام قليلة.

تمسك الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، بضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لقائمة المنتخب فى المعسكر الذى ينطلق نهاية الشهر الجارى استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

ورغم أن حسام حسن وضع بند المشاركة أساسيا لضم أى لاعب للمنتخب، لكنه استثنى من هذا البند الشناوى الذى يمثل قيمة كبيرة فى المنتخب، كما أن استبعاده جاء بسبب منح الفرصة كاملة للحارس الشاب مصطفى شوبير.