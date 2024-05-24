الزمالك يجهز أحمد فتوح لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى.

ويعانى أحمد فتوح من إصابة على مستوى العضلة الضامة منعته من التواجد في مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت بالأمس الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

وتعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

افتتح التسجيل للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة قبل أن يأتي الرد سريعاً عن طريق محمد صادق لـ مودرن فيوتشر في الدقيقة 41 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.