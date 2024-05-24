شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبى الأهلى من لدغات الترجى خارج الديار قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جزءا كبيرا من محاضراته وجلساته الأخيرة مع لاعبي الفريق للحديث عن قوة فريق الترجي التونسي خارج الديار وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في الثامنة من مساء غداً ، السبت،بإستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المواجهة التي ستحسم لقب النسخة الحالية من دوري الأبطال علماً بأن لقاء الذهاب في تونس السبت الماضي انتهى بالتعادل السلبي.

وحرص مارسيل كولر على التحدث مع اللاعبين بشأن ضرورة الحذر من لدغات الفريق التونسي خارج أرضه خاصة بعدما نجح خلال مشواره في النسخة الحالية من البطولة في الفوز على أكثر من منافس خارج الديار أبرزهم مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن نقاط القوة الأخرى في الترجي المُلقب بفريق "الدم والذهب" خاصة فيما يتعلق بالتأمين الدفاعي القوي فلم يستقبل الترجي أهدافاً في النسخة الحالية من دوري الأبطال منذ خسارته الكبيرة أمام الهلال السوداني بملعب الأخير 1-3 والتي كانت في الأول من ديسمبر الماضي ، وشرح المدير الفني للأهلي عدة نقاط بشأن كيفية إختراق الحصون الدفاعية للفريق التونسي أبرزها التسديدات من خارج منطقة الـ18 والكرات الثابتة من أجل الفوز والتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي.

على صعيد متصل ، قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي ، وأوضح كهربا فى تصريحات صحفية، أن هناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وطالب كهربا جماهير النادي الأهلي بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة ، وأبدى كهربا حزنه لإصابة علي معلول، وقال: معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له.