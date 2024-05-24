شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: الأميرة السمراء تغازل الأهلي على استاد الرعب بقاهرة المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوز الزمالك بالكونفدرالية وتحقيق اللقب الأفريقي باستاد القاهرة في حضور جماهيري كبير لعشاق الساحرة المستديرة بالمحروسة، وضع الأهلى فى مسئولية كبيرة، وأصبح لا بد أن يفوز المارد الأحمر بلقب دوري الأبطال حتى يتربع قطبا الكرة المصرية على عرش القارة السمراء.

الأهلي على بُعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الأفريقي "دورى الأبطال"، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بتونس أمام الترجي بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتُعد هذه فرصة تاريخية لتحصد الكرة المصرية ممثلة في القطبين كبرى البطولات الأفريقية على مستوى الأندية، ليتحقق آمال عشاق الساحرة المستديرة بالمحروسة، ويتوج الأهلى والزمالك بالكونفدرالية ودوري الأبطال، لذا ينتظر عشاق القطبين الاحتفال بفوز الأهلي على الترجي التونسي باستاد القاهرة في اللقاء الذى يجمع بينهما مساء السبت 25 مايو.

وتستعد قاهرة المعز لتتزين وتتأهب بتربع القطبين على عرش القارة السمراء، وأعتقد أن المارد الأحمر لم يفرط في هذه الفرصة للتويج باللقب للمرة الـ12 فى تاريخه، وسط مؤازرة ومساندة جماهير كرة القدم المصرية، التى سوف تملأ جنبات استاد القاهرة الدولي، لتحفيز وتشجيع لاعبى الأحمر وجهازهم الفني، حتى يحملوا كأس الأميرة السمراء ليلحق برفيق الدرب الزمالك الذى توج الأسبوع الماضي بالكونفدرالية.