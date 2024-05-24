برشلونة ينهي إتفاقه مع فليك وخطوة واحدة قبل الإعلان الرسمي

ياسر رشاد - القاهرة - توصل نادي برشلونة الإسباني لإتفاق نهائي مع الألماني هانسي فليك لتولي منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد خبير سوق الإنتقالات فابريزيو رومانو: أن إدارة برشلونة أتمت اتفاقها مع فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وأضاف رومانو أن هانسي فليك وضع برشلونة منذ البداية على رأس أولوياته مؤكداً أنه لم يفتح باب التفاوض مع أندية إنجليزية أخرى كما تردد خلال الساعات الأخيرة.

وينتظر هانسي فليك الإعلان الرسمي من جانب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع تبقي رتوش بسيطة على العهقد الذي بات جاهزاً في إنتظار الخطوة الأخيرة.

وينتظر برشلونة إخطار مديره الفني الحالي تشافي هيرنانديز بقرار رحيله عن منصبه بشكل رسمي قبل الإعلان عن تولي هانسي فليك منصب المدير الفني خلفاً له.

وكان برشلونة قد أعلن الشهر الماضي تمديد عقد تشافي هيرنانديز قبل أن يتراجع قبل أيام في خطوة مفاجئة بعد تصريحات تشافي عن مدى قدرة برشلونة المالية واستعداداه للمنافسة خلال الموسم المقبل، وهي التصريحات التي أغضبت لابورتا الذي قرر رحيل المدرب.