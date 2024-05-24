شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز الأعلى حصدا للانتصارات والبنك الأهلى الأكثر تعرضا للهزيمة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت مسابقة دوري NILe، مراحل الحسم بالتزامن مع الجولة 24 من المسابقة، حيث بدأت الكثير من معالم المسابقة تتضح على جدول الترتيب، في انتظار الانتهاء فقط من مؤجلات الأهلي والزمالك.

يعتبر فريق بيراميدز هو الأكثر حصدا للانتصارات حتى الآن والأقل تعرضا للهزيمة، حيث لم يتذوق فريق بيراميدز طعم الهزيمة فى المسابقة المحلية سوى مرة واحدة كانت أمام سيراميكا، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى الثالث من نوفمبر الماضي، أي قبل نحو 6 أشهر، ما يعادل 103 أيام، والتي انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبو بيراميدز 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

بينما يعتبر فريق البنك الأهلي هو الأكثر تعرضا للهزيمة قي المسابقة المحلية، بعدما استهل الموسم الجاري بـ 5 هزائم متتالية، ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 14 في جدول المسابقة، برصيد 22 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، فاز خلالهم في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مواجهة، وسجل لاعبو البنك الأهلي 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً آخر.