شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات اليوم فى أمم أفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتى تقام بالقاهرة فى الفترة من 17 إلى 27 مايو الجارى بملاعب القطامية ببتروسبورت تحت رعاية شركة ستادات للاستثمار الرياضى.

وتقام اليوم مباريات تحديد المراكز حيث يلتقى منتخب كينيا مع جامبيا فى السادسة من مساء اليوم، بينما يلتقى بورندي اوغندا فى الثامنة والنصف.

وحسم كل من الجزائر والمغرب وغانا ونيجيريا التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة.

و في أولى مباريات دور ربع النهائي امس تأهلت الجزائر إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي البطولة .

وفي ثاني مباريات الدور ربع النهائي، تغلبت غانا على تنزانيا بنتيجة 4-1 لتصعد للمربع الذهبي وفاز بجائزة أفضل لاعب حمزة محمد لاعب منتخب غانا .

وفي ثالث المباريات خسر منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة من المنتخب المغربي بنتيجة 4 -2 في دور الثمانية.

ومن المقرر أن تكون مواجهات نصف النهائي كالتالي :

المغرب × نيجيريا

غانا × الجزائر

ويلعب منتخب مصر مع ليبيريا يوم السبت المقبل حيث ينافس منتخب مصر على تحديد المراكز ويملك فرصة للتأهل لكأس العالم في حالة تواجده ضمن أفضل 6 مراكز بالبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي

: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.