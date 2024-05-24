شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى يمنح إنبى 50 ألف دولار بسبب زياد كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى إبنى 50 ألف دولار من نظرائهم في الزمالك حال تتويج الأخير بلقب السوبر الأفريقي الذى سيتحدد طرفه الأخر يوم السبت المقبل في مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى.

ووضع مسئولو نادى إنبى بنداً في عقد زياد كمال لاعب الفريق البترولى المعار إلى الزمالك يقضى بحصولهم على 50 ألف دولار حال تتويج الفريق الأبيض بالسوبر الأفريقي.

ويأتي البند الخاص بالسوبر الأفريقي الذى وضعه مسئولو نادى إنبى فى عقد زياد كمال بعد بند الـ 100 ألف دولار الذى يحق بمقتضاه للنادى البترولى الحصول عليها بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية.

وبات نادي إنبي من حقه الحصول على خمسة ملايين جنيه من نادي الزمالك بعد تتويج الأخير بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن نادي إنبي وضع بندا في عقد زياد كمال يمنحه الحصول على 5 ملايين جنيه (100 ألف دولار) حال تتويج اللاعب ببطولة قارية مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مطالبة النادي البترولى لمسئولي الزمالك بمبلغ خمسة ملايين جنيه.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وحقق الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه والمفارقة أنه حقق اللقبين على فريق نهضة بركان المغربي عامي 2019 و 2024.