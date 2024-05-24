هانز فليك.. تحديد موعد الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

يقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان عن تعاقده مع المدرب الألماني هانز فليك مدربًا للفريق.

ومن المرتقب أن يعلن برشلونة عن إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه كمدير فني للفريق، على أن يخلفه فليك.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيعلن تعاقده مع هانز فليك يوم الاثنين المقبل.

وسيكون فليك (59 عامًا) مدربًا لفريق برشلونة لموسم 2024-25، وقد تم الانتهاء من تفاصيل العقد.

وسيكون لدى المدرب الألماني عقد لمدة موسم واحد، بالإضافة إلى عقد اختياري آخر، والذي يعتمد على الأهداف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد المحادثة الهاتفية بين فليك وديكو المدير الرياضي لبرشلونة، يوم الأربعاء الماضي، أكد البرتغالي تعيين المدرب الألماني.

وسيتم إبلاغ تشافي بأنه لن يستمر في قيادة برشلونة الموسم المقبل، وستكون مباراته الأخيرة يوم الأحد المقبل ضد إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وفي يناير الماضي، أعلن تشافي قراره بالرحيل عن برشلونة نهاية الموسم واستمر على موقفه حتى إبريل الماضي، وأعلن لابورتا استمرار المدرب لنهاية عقده في 2025.

وعلى الرغم من موقف لابورتا، إلا أن رئيس برشلونة يرغب الآن في إقالة تشافي، ويأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها المدرب حول الوضع المالي السيء للنادي وما يسببه ذلك من صعوبة المنافسة مع أندية مثل ريال مدريد.