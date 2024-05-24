الفرعون يتخلى عن شعره.. لوك جديد لصلاح

الشارقة - اميمة ياسر - نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عبر الصفحة الرسمية له على موقع " أكس " صورة له يظهر فيها بقصة شعر جديدة " نيولوك ".

وظهر صلاح في النيولوك الجديد متخليا عن شعره الكثيف، الذي اعتاد الظهور به في مشواره الاحترافي.

وساهم النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل 28 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 18 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويستعد محمد صلاح لخوض تجربة جديدة تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني الذي تولي المسؤولية خلفًا للألماني يورجن كلوب بنهاية الموسم 2023-24.