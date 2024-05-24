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الفرعون يتخلى عن شعره.. لوك جديد لصلاح

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الشارقة - اميمة ياسر - نشر محمد صلاح، نجم الإنجليزي، عبر الصفحة الرسمية له على موقع " أكس " صورة له يظهر فيها بقصة شعر جديدة " نيولوك ".

وظهر صلاح في النيولوك الجديد متخليا عن شعره الكثيف، الذي اعتاد الظهور به في مشواره الاحترافي.

وساهم النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل 28 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي في الممتاز، سجل 18 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويستعد محمد صلاح لخوض تجربة جديدة تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني الذي تولي المسؤولية خلفًا للألماني يورجن كلوب بنهاية الموسم 2023-24.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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