رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافي هيرنانديز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الأسباني رسميا ظهر الجمعة اقالة المدير الفني لفريقه الكروي تشافي هيرنانديز بعد الكثير من الجدل الذي أثير من شهر يناير الماضي حول استمرار تشافي هيرنانديز في منصبه من عدمه .

وكان تشافي هيرنلنديز قد أعلن في يناير الماضي عدم استكمال تعاقده مع نادي برشلونة والاكتفاء بالاستمرار حتى نهاية الموسم السابق الا ان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة طالبه في أكثر من مناسبة بضرورة الاستمرار في منصبه معتبرا انه المدرب الانسب لقيادة برشلونة في المرحلة الحالية وهو ما جعل المدير الفني الأسباني يعلن عن عدوله عن قراره والاستمرار في تدريب البارسا الا ان خلافات حدثت مؤخرا بين خوان لابورتا و تشافي هيرنانديز بسبب تصريحات تشافي حول عدمه قدرة برشلونة على المنافسة حاليا في ظل عدم وجود الموارد المالية الكافية كما آثار غضب لابورتا الذي قرر اقالة المدير الفني الشاب .

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي : أبلغ خوان لابورتا رئيس النادي تشافي هيرنانديز انه لن يكمل مشواره مع برشلونة خلال المقابلة التي تمت في مجمع خوان جامبر الرياضي بحضور نائب رئيس النادي رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو .

وأضاف البيان : يود نادي برشلونة تقديم الشكر لتشافي هيرنانديز على ما قدمه للفريق وستكون مباراة اشبيلية المقبلة خارج الملعب هي مباراته الأخيرة في قيادة الفريق وسيعلن النادي خلال الايام القادمة تركيبة الفريق المستقبلية وتشكيل الجهاز الفني الجديد .

وكانت العديد من التقارير قد أكدت ان برشلونة في طريقه للتعاقد مع المدير الفني الألماني هانز فليك .