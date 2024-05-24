رسميًا.. غياب نجم ريال مدريد عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية قبل أيام قليلة على مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2023 – 2024.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند يوم السبت 1 يونيو المقبل، على ملعب “ويمبلي” في إنجلترا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال تصريحات صحفية: “تم استبعاد الفرنسي أوريلين تشواميني، من نهائي دوري الأبطال، لكنه سيكون جاهزاً لـ كأس أمم أوروبا”.

وكان تشواميني، قد أصيب بكسر في مشط القدم خلال مشاركته في مواجهة بايرن ميونخ التي جمعت بين الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن قرار اعتزال توني كروس، قال أنشيلوتي: “أنا مقتنع بقرار كروس. قول وداعًا بهذا الشكل سيكون أمرًا مثاليًا، ثم يجب أن تكون لديك الشجاعة للقيام بذلك، وأنا أكن احترامًا كبيرًا لما فعله”.

وأضاف: “من الصعب جدًا العثور على إحدى صفات توني كروس الفنية، وهذا ليس ما نفكر فيه. لقد فكرنا في الاستعداد للنهائي للفوز به. لم تكن محاولة تغيير رأيه سهلة”.

وتمكن نادي ريال مدريد، من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بايرن ميونخ، 2-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023 – 2024.

وكان قد خطف فريق بروسيا دورتموند التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات إياب دوري أبطال أوروبا.