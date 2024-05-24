رسميًا.. ميلان يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم الحالي

وجّه نادي اي سي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، رسميًا، الشكر لمدرب الفريق ستيفانو بيولي، معلنًا رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأفاد نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي، جاء فيه: “يعلن ميلان وستيفانو بيولي أنهما لن يواصلا تعاونهما الموسم المقبل”.

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وكان ستيفانو بيولي، تولى قيادة ميلان الفنية، منذ أكتوبر عام 2019.

وكانت أبرز إنجازات بيولي مع ميلان، الفوز بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، وأيضًا الوصول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2023.

وساهم بيولي في إعادة ميلان أيضًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فترة غياب امتدت لأكثر من ثمانية مواسم، حين قادهم للصعود لبطولة عام 2021.

الجدير بالذكر أن ميلان، خاض في الدوري الإيطالي للموسم الحالي، 36 مباراة، حقق خلالها 22 انتصارًا، وتلقى 6 هزائم، وتعادل في 8 مواجهات.