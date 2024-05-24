رسميا.. إقالة تشافي من تدريب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، بشكل رسمي عن رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني عقب انتهاء الموسم الحالي.

ونشر برشلونة، بيانا رسميا قال في: “في اجتماع عُقد ظهر اليوم بالمدينة الرياضية جوان غامبر، أخبر الرئيس لابورتا المدرب تشافي هيرنانديز بأنه لن يتولى تدريب الفريق الأول الموسم المقبل”.

وسيخوض تشافي هيرنانديز، مباراته الأخيرة مع برشلونة كمدرب، يوم الأحد المقبل أمام إشبيلية في الجولة 38 من الدوري الإسباني.