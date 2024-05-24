مارسيل كولر: "الترجي فريق قوي.. ومن يتصور أن المباراة سهلة شخص حالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قوة فريق الترجي التونسي وتساوي الفرص، مشيرا إلى أن المباراة ليست سهلة.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "مهمتي تجهيز اللاعبين لكل شئ، ومن رأى مباراة الذهاب يعرف جيدا قوة الترجي وأن الفريقين فرصهم متساوية، ومن يتصور العكس أو أن المباراة سهلة هو شخص حالم وهذا لن يحدث، ولا يوجد لاعب يشعر بالاستهانة بالمباراة وكل منهم يعرف قوة الترجي جيدا".

وأضاف: "أحاول في كل مباراة الفوز وفكري دائما هجومي وإن لم يحدث فأحاول التعامل مع الموقف وأتقبل النتيجة، وأعرف أنه لو استقبلنا هدفا يجب أن نسجل هدفين، ونحن نعي ذلك تماما وسنحاول منع الترجي من تسجيل أي هدف وحتى لو حدث فإن كل اللاعبين يعرفون أن الدقائق المتبقية مع دعم الجماهير، يجب أن نعمل لتسجيل هدفين وسنؤدي كل ما لدينا للفوز".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي، في الثامنة مساء غدا، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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