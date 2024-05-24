الشناوي: "الصحف المصرية تخلق المشاكل.. والمركز الثاني مثل الأخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد محمد الشناوي قائد النادي الأهلي، تطلع الفريق إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن المركز الثاني مثل الأخير.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "الأهلي أصبح لديه خبرات كبيرة في المباريات النهائية وهدفنا هو الفوز بلقب أي بطولة ننافس فيها، تربينا في الأهلي على أن نرى المركز الثاني مثل المركز الأخير".

وأضاف ردا على صحفي تونسي: "مشاكل؟ أنت قرأت ذلك في الصحف المصرية، الصحف المصرية هي من تخلق المشاكل، ولا يوجد مشاكل لدينا في الفريق، ومميش حارس الترجي ومصطفى شوبير الذي يحافظ على نظافة شباكه خلال 7 مباريات، يقدمان مستويات ممتازة، أتمنى لهما التوفيق وأن يكون الحظ حليفنا في النهاية ونتوج باللقب".

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