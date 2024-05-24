"مستعدون للعودة باللقب".. لاعب الترجي يؤكد جاهزيتهم لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد زكريا العايب لاعب الترجي التونسي، استعداد فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الثامنة مساء غدا على ستاد القاهرة الدولي.

وقال العايب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "النهائي سيكون بين فريقين كبيرين، تاريخهما يحكي عليهما، وسنكون في أقصى درجة من التركيز وعلى قدر مسؤولية قميص الترجي من أجل إسعاد جمهوره الذي يساندنا في كل مكان".

وأضاف: "بذلنا مجهودا كبيرا من أجل الوصول للنهائي، ونحن مستعدون للعودة باللقب إلى تونس وتحقيق البطولة الخامسة بدوري الأبطال".

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