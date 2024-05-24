"الناس قلقت من اللي حصل بالمران".. شوبير يكشف موقف مشاركة محمد عبدالمنعم بنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف مشاركة محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، في مواجهة الترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي غدا السبت، مع الترجي التونسي، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير، في برنامجه التلفزيوني عبر قناة أون تايم سبورتس: "الناس قلقت من تمرين النادي الأهلي أمس، على حالة محمد عبدالمنعم ومحمد هاني، وأنهم مكلموش المران ويعانوا من الإصابة".

أضاف: "أنا بطمن الناس عبدالمنعم وهاني تمام التمام وفي كامل الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركة في مواجهة الترجي التونسي".

أكمل: "ياسر إبراهيم أيضا حالته مميزة وجاهز تماما للمشاركة في مواجهة الترجي التونسي، والجميع وراء النادي الأهلي من أجل التتويج باللقب الأفريقي".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يحتاج لتحقيق الفوز بأي نتيجة، خلال مواجهة الغد أمام الترجي التونسي، من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون رد.

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